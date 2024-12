Lago no Iraque se torna ‘ponto turístico’ de astronautas por semelhança com árvore de Natal

Astronautas da NASA que estão em missão não vão comemorar o Natal com a família este ano, mas para matar a saudade do feriado, podem observar o lago Dunkan, um reservatório artificial iraquiano que se parece com uma árvore de Natal visto de cima. A primeira vez que essa semelhança foi reparada aconteceu em dezembro de 2018, quando o astronauta Alexander Gerst, publicou uma foto do lago na rede X (então, twitter) e desde então o espaço se tornou um “ponto turístico” dos profissionais que estão no espaço.

O Lago Dukan é um reservatório feito pelo homem que foi totalmente formado em 1959 após a conclusão de uma enorme barragem hidrelétrica perto da cidade de Ranya, na região do Curdistão iraquiano. O grande triângulo em forma de árvore se estende por até 6 milhas (10 quilômetros) de sua “base” até seu “topo”; e uma ramificação menor e estreita parece pendurada no topo da árvore como uma estrela instável, onde a barragem drena para o rio Little Zab, de acordo com o Observatório da Terra da NASA.

“Olhando para baixo do espaço, as características da Terra aparecem em muitas formas familiares – e o Lago Dukan parece uma árvore de Natal”, escreveram representantes da NASA, na época que a foto viralizou.

Na foto do astronauta, duas “decorações festivas” adicionais estão em exibição. Primeiro, a árvore é coberta por algasna superfície do lago, que se assemelham a guirlandas verdes. Elas são desencadeadas pelo clima quente e pelo escoamento agrícola.

Em segundo lugar, cerca de uma dúzia de pontos pretos estão espalhados pela árvore como enfeites. No entanto, ao contrário dos enfeites floridos, os ornamentos escuros não estão lá. Em vez disso, as manchas são artefatos na foto causados por um fenômeno chamado reflexo de lente na câmera do astronauta, no qual a luz é espalhada por pequenas imperfeições na lente da câmera, de acordo com o Earth Observatory.

Além dos astronautas, turistas que estão na terra também visitam passaram a visitar mais o lago nas últimas décadas, graças às suas praias artificiais e excelente pesca. No entanto, alguns especialistas temem que essas atividades ameacem um ecossistema diversificado que surgiu no lago desde que foi criado.

O reservatório abriga cerca de 180 espécies principalmente de pássaros e peixes, bem como algumas espécies mais raras, incluindo lontras euroasiáticas (Lutra lutra) e hienas listradas (Hyaena hyaena), ambas ameaçadas de extinção, de acordo com a BirdLife International (BLI). No entanto, o lago nunca foi devidamente avaliado e está sob pressão “muito alta” das atividades turísticas, escreveram representantes do BLI.