LOA é aprovada em comissão na Aleac sob críticas da oposição e reação da base: “Governo sabe do que precisa”

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 foi aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (12), sob críticas da oposição e defesas ao Governo por parte da base.

A COF é presidida pelo deputado Tadeu Hassem. Da votação, participaram os deputados Fagner Calegário, Tanizio Sá, Afonso Fernandes e o líder do governo Manoel Moraes.

Mesmo com a aprovação, a discussão contou com uma fala incisiva do deputado Edvaldo Magalhães que, junto com a deputada Michelle Melo, lamentaram a postura da base de “tornar o orçamento irretocável”.

Edvaldo chegou a bater na mesa e disse que o “parlamento está dando passos atrás”.

“Vocês estão ajudando esse parlamento a dar passos atrás na discussão mais importante do ano, que é o orçamento. O que está se propondo aqui é o congelamento do debate, da mudança. Isso não engrandece o trabalho de quem tem a responsabilidade de, pelo menos, fazer a mediação”, disse o deputado.

O líder do Governo, Manoel Moraes, disse que o executivo sabe quais são as necessidade em relação à aplicação do Orçamento.

“No fim das contas, é o governo quem executa e sabe do que precisa para aplicar as melhorias na vida das pessoas, através das secretarias. Portanto, temos que confiar no projeto enviado pra essa casa e nas necessidades elencadas nele”, afirmou.

A LOA prevê um orçamento de R$ 12,1 bilhões para 2025.