Lula retira dreno e permanece lúcido e orientado, diz boletim

Procedimento de Lula

O neurocirurgião Marcos Stavale afirmou que Lula está “neurologicamente perfeito”, após ter sido submetido ao procedimento de embolização para conter o fluxo de sangue ou de linfa (líquido que circula no sistema linfático e que faz parte do esquema de drenagem do corpo).

De acordo com a equipe médica que acompanha o chefe do Executivo, o presidente está “muito bem, apto a praticar qualquer ato de vida civil” e “cognitivamente íntegro”.

Lula está internado desde a madrugada da última terça-feira (10), quando exames de imagem detectaram a presença de um hematoma na cabeça do presidente e ele precisou passar por uma cirurgia de emergência.