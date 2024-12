Mazinho Serafim encerra gestão com entrega simbólica de chave e prestação de contas

Nesta segunda-feira (30), o prefeito Mazinho Serafim concluiu oficialmente a transição de sua gestão em Sena Madureira, em um ato marcado pela entrega simbólica da chave da Prefeitura. O momento, registrado com exclusividade pelo Grupo Radar 104, simbolizou o encerramento de oito anos de administração do político.

Mazinho esteve na Secretaria de Finanças para acompanhar o pagamento de servidores públicos municipais e provisórios, que somou mais de R$ 3 milhões, nesta segunda-feira. “Estamos honrando todos os compromissos financeiros da nossa gestão”, destacou o prefeito. Segundo ele, uma pequena parcela restante será quitada na próxima quinta-feira (2).

Após a conclusão do processo de transição, Mazinho entregou a chave ao secretário Nelson Salles, com a presença de Manoel Jerônimo, integrantes do grupo político eleito. Em uma live realizada em frente à Prefeitura, nesta tarde, o prefeito afirmou sair com “a cabeça erguida e o dever cumprido”.

Ele ressaltou conquistas de sua gestão, como a aquisição de uma nova patrulha mecanizada composta por mais de 30 máquinas, um avanço significativo, já que iniciou sua administração com apenas um equipamento.

Mazinho também anunciou uma transmissão ao vivo para esta terça-feira (31), diretamente da Casa do Seringueiro. Ao lado de secretários e vereadores, ele fará uma prestação de contas de seus dois mandatos, destacando as ações realizadas ao longo dos últimos oito anos. A live será transmitida no perfil oficial do Instagram Mazinho serafim oficial e pela imprensa.

O legado da gestão

Durante seus mandatos, Mazinho Serafim foi responsável por diversas aquisições e melhorias para o município, consolidando investimentos em infraestrutura e equipamentos. Ele reforçou que todas as ações realizadas foram em benefício da população e garantiu que está entregando uma administração organizada e preparada para a próxima gestão.

Sena Madureira aguarda, agora, os próximos passos do novo governo, que assume a partir de janeiro, com a promessa de continuar avançando no desenvolvimento do município.

Por Radar 104