Médico no Acre ensina a posição correta para fazer o ‘número 2’

O médico ginecologista e Gastroenterologista, Edward Marca publicou um vídeo nas redes sociais recentemente ensinando os internautas a posição correta para fazer o “número 2”, ou seja, a forma certa de evacuar.

De acordo com o profissional, na publicação que possui mais de 90 mil visualizações, ao sentar no vaso sanitário você precisa estar com os joelhos acima da linha do quadril, pois isto relaxa o músculo puborretal, facilitando a passagem das fezes pelo intestino.

“A posição certa para ir ao banheiro é de cócora, ou sei, usar um banquinho e colocar as pernas ligeiramente flexionadas em cima”, destaca Edward.

Além da publicação, o médico ainda faz muitas outras voltadas para este e outros temas como dicas para melhorar a saúde intestinal, informações para emagrecer, problemas com gases, entre outras.

Veja o vídeo.