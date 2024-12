O nível do Rio Acre registrou queda nesta véspera de natal, terça-feira (24), em Rio Branco, mesmo com as chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23). Segundo a Defesa Civil, o manancial atingiu a marca de 7,21 metros nesta manhã, uma redução de 11 centímetros em relação ao último monitoramento.

Dados da Defesa Civil indicam que o volume de chuva acumulado nas últimas 24 horas na capital foi de 27,8 milímetros, chegando a pouco mais da metade do previsto pelo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para o dia.

Apesar da redução em Rio Branco, o que contrasta com a quantidade de milímetro de chuva, o órgão informa que o Rio Acre apresentou alta em municípios próximos, localizados na região do Alto Acre. Esse fenômeno, somado à elevação registrada no Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre, explica, parcialmente, o motivo do nível do manancial ter caído, mesmo com a milimetragem considerável de chuva.