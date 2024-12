Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, ordena o uso ininterrupto de câmeras corporais pela PM de SP

A decisão desta segunda-feira (9) é resultado de um processo que começou há um ano. Em dezembro de 2023, a Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma ação no STF depois que o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo anulou uma decisão de primeira instância que determinava a obrigatoriedade do uso de câmeras em operações policiais no estado. Na decisão, Luís Roberto Barroso reconheceu que a utilização das câmeras era muito importante e deveria ser incentivada, mas que a intervenção do Supremo não se justificava naquele momento.