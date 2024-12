Em um vídeo que viralizou no TikTok, Erin anunciou a medida e explicou como está usando a tecnologia a seu favor. “Basicamente, durante anos, eu tive uma lista de todas as coisas, todos os traços, características, tudo o que eu quero no meu homem ideal. Peguei minha lista e perguntei ao ChatGPT: ‘Se eu quiser um homem que tenha todas as qualidades abaixo, que tipo de mulher você acha que ele gostaria?’”, revelou.

Erin comentou que, após receber uma lista da plataforma, notou qual delas ela já possui e outras que “precisaria desenvolver”. Ela então pediu ao ChatGPT para gerar uma rotina diária para essa mulher, abrangendo tudo, desde a hora de acordar até exercícios e refeições.

Spencer planeja seguir o cronograma como parte de sua jornada de autoaperfeiçoamento até encontrar seu futuro marido.

“Para mim, é menos sobre mudar quem eu sou como pessoa, porque eu acho que sou uma boa pessoa, e mais sobre o lado espiritual das coisas, me tornar a melhor versão de mim mesma para que eu possa atrair a melhor versão de um homem para mim”, alegou Erin.

Após vários comentários, positivos e negativos, ela acrescentou em outro vídeo: “Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero fazer melhor para poder atrair pessoas melhores. Não acho que seja algo ruim.”