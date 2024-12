Nattanzinho responde à ex-sogra após ser atacado por ela nas redes sociais

Nesta sexta-feira, a ex-sogra de Nattanzinho resolveu ir até as redes socias e colocar para fora todo seu incômodo com o cantor após o fim do relacionamento com Layla Samylle, expondo prints da conversa com o genro. Após o ataque, o cantor conversou com o titular do portal LeoDias e respondeu a Dona Neurismar.

Nas palavras do próprio cantor, a ex-sogra está “mais que certa” em reclamar do relacionamento que ele e Layla tinham. Isso porque eles já não estavam mais na mesma página pessoalmente.A mãe da Layla tá mais que certa! Há um tempo eu e a Layla não estávamos mais na mesma sintonia, eu não estava sendo o Nattan que a Layla merece, que a família dela queria que fosse… e a gente tomou rumos diferentes, porque ela merece ser feliz, ela é uma pessoa especial!”

O cantor, que assumiu nesta semana o relacionamento com Rafa Kalimann, também deixou claro que está em busca da própria felicidade, embora isso não signifique querer mal a alguém. Por fim, ele agradeceu ao apoio da família da ex, dizendo que era abraçado e acolhido por eles.

“Eu também mereço ser feliz e só desejo tudo de bom pra ela e pra família dela, que sempre me abraçou, me acolheu”, finalizou.

Em um print de conversa com Nattan e uma escrita por cima, a mãe de Layla desabafou que “cansou da palhaçada”: “O que víamos aqui em asa era um cara super apaixonado nos falando em casamento e projetando uma casa juntamente com a Layla (…) Eu por minha vez já não estava satisfeita com esse quase noivado”.