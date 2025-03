Programa ‘Mães da Ciência’ tem resultado final divulgado com 769 bolsas de iniciação científica

O governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapac), anunciou nesta quinta-feira (6), o resultado final do processo seletivo de bolsas de iniciação científica júnior do programa Mães da Ciência. A iniciativa ofereceu 769 vagas e busca promover a pesquisa científica e valorizar a educação como ferramenta de transformação social.

Criado para atender pesquisadores, doutores, mestres, graduados, mães solo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e mães solo em situação de rua, o objetivo do programa é sensibilizar e integrar a população com a ciência e tecnologia, demonstrando seu impacto direto na melhoria de vida.

De acordo com o presidente da Fapac, Moisés Diniz, “O Mães da Ciência é o primeiro programa de pesquisa no Brasil que foca no gênero, na condição de fragilidade social e aponta caminhos para superação da miséria, por meio da viabilização de pequenos negócios, com olhar amazônico”.

A iniciativa conta com o financiamento de emendas parlamentares de Mailza Assis, quando senadora, da deputada federal Socorro Neri e dos deputados estaduais Manoel Moraes e Maria Antônia.

A primeira edição do programa se estenderá de abril a agosto. Os selecionados receberão as bolsas conforme os calendários estabelecidos e contarão com o suporte da Fapac para o desenvolvimento de suas atividades científicas e educativas.

Confira o resultado completo: Edital Mães da Ciência