Nova entrada de Plácido de Castro é inaugurada pelo governo do Acre por meio do Deracre

O governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, inauguraram, nesta sexta-feira, 27, as obras de modernização da entrada de Plácido de Castro, localizada na AC-40.

O projeto, que incluiu a construção de um portal e uma rotatória na entrada da cidade, além da restauração de 2,5 km da rodovia. As melhorias contemplaram pavimentação, calçadas, meios-fios e bueiros, garantindo mais segurança e conforto aos moradores e visitantes.

“Essa obra representa o nosso compromisso com o desenvolvimento do Acre e a melhoria da infraestrutura nos municípios. É mais uma entrega para Plácido de Castro”, afirmou o governador Gladson Cameli.

A obra foi realizada com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 6 milhões do senador Márcio Bittar, com contrapartida do Estado. A presidente do Deracre, Sula Ximenes destacou o trabalho: “Seguimos firmes na missão de proporcionar infraestrutura de qualidade, gerando empregos e impulsionando o crescimento das cidades”.

A nova entrada de Plácido de Castro marca um avanço na infraestrutura, contribuindo para o fortalecimento da economia e da mobilidade no município.

