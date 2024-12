“O que for combinado com o Legislativo, iremos cumprir”, diz Gladson sobre aumento de emendas

Durante o evento de passagem do comando da PMAC, na noite desta quarta-feira (11), o governador Gladson Cameli foi questionado a respeito do aumento das emendas parlamentares individuais, que atualmente é de R$ 3,2 milhões e os parlamentares querem elevar para R$ 4 milhões. Projeto que deve ser votado na sessão ordinária desta quinta-feira (12), a última deste ano.

Gladson esclareceu que o bom senso tem que prevalecer e o governo busca um consenso com os deputados estaduais acerca do aumento no valor das emendas parlamentares individuais, para não acabar comprometendo o orçamento estadual.

“As emendas, de qualquer forma, devem beneficiar o Estado. Nosso único problema é não dar um salto maior do que podemos sustentar e acabar sem condições de honrar os compromissos. Já iniciamos um entendimento com a Assembleia para chegar a um meio-termo, e o que for combinado com o Legislativo, iremos cumprir”, afirmou o governador.

De acordo com Gladson, a equipe econômica do governo se reuniu com os deputados estaduais para buscar uma solução viável, embora tenha deixado claro que não é possível atender integralmente às reivindicações parlamentares.

“Eles [equipe econômica] acharam uma solução para chegar a um meio-termo. Não dá para atender 100% do que eles querem, mas vamos atender algumas das reivindicações. Os deputados têm ajudado o Poder Executivo, e isso é justo. Esse é um governo democrático, que sempre mantém o diálogo aberto com todos os poderes e instituições. Resumindo, o entendimento está sendo construído para evitar problemas futuros”, comentou Cameli.

Questionado sobre se sancionará ou não, ele foi enfático em dizer que não vetará, se o acordo for firmado entre os dois poderes. “Eu não vou vetar, eu vou sancionar”, finalizou.