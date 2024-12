On Air e Architect Simulator são destaques nos lançamentos da semana

Pirates of Gensokyo, um jogo gratuito criado por um fã, do desenvolvedor DemonChuckle, e publicado pela SoLunar, é baseado na franquia Touhou Project contando com a participação de personagens como Marisa, Sanae, Alice e Satori. O gameplay é de um romance visual focado em narrativa no qual jogadores acompanham a jornada de Marisa, uma pirata que encontrou uma tripulação bem incomum, em busca de tesouro e aventura. As histórias começam leves e cheias de humor, mas ganham profundidade conforme surgem conflitos entre as personagens e acabam crescendo como pessoas. Durante o jogo é possível tomar decisões que mudam o rumo do enredo, chegando assim a diferentes finais.