Um Boletim de Ocorrência foi registrado pelo padre Massimo Lombardi, conhecido na capital do Acre por seus trabalhos na Cidade do Povo, no dia 6 de dezembro, afirmando que foi vítima de um golpe realizado por um suposto pastor.

A falcatrua teria ocorrido no dia 27 de novembro, quando um homem, que se identificava como pastor Kaíque do KM 72 da Transacreana, enviou um áudio dizendo que estava desmanchando a igreja, feita de madeira, de sua comunidade para a construção de um novo espaço, desta vez feito de alvenaria e por isso teria um material destinado para doação.

“Temos essa material para doação, já que nossa igreja era de madeira e estamos reconstruindo outra de alvenaria, tudo para honra e glória do Senhor Jesus Cristo”, diz o pastor em áudio.

O padre Massimo entrou em contato com Kaíque, que afirmou ter um montante de materiais para ser doado, mas que não teria dinheiro para o frete. Com isso, Massimo fez um PIX para Leidiane Teixeira de Freitas, conforme orientado pelo pastor.

Após o pagamento de R$270, referente ao frete, padre Massimo diz ter sido bloqueado pelo suposto pastor Kaike, sendo impossibilitado de manter contato com o mesmo.

“Já fiz o BO, não sei se realmente é um pastor ou falso pastor da Transacreana, ele queria me enviar uma carrada de material, pois estava desmanchando sua igreja. Pediu doação do combustível para entregar aqui na Cidade do Povo, eu mandei o dinheiro pelo PIX que ele orientou, mas esse caminhão que deveria chegar cheio de madeira e janelas nunca apareceu”, explica.

OUÇA O ÁUDIO ENVIADO AO PADRE: