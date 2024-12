Papai Noel em tempo real!: crianças em todo o mundo podem acompanhar trajeto do Bom Velhinho neste Natal; siga

A tão aguardada jornada do Papai Noel ao redor do mundo começou, trazendo consigo a magia do Natal. Uma ferramenta online permite que milhões de pessoas acompanhem, em tempo real, cada etapa dessa viagem encantadora. O site, atualizado constantemente, exibe o percurso do “Bom Velhinho” enquanto ele sobrevoa os continentes, além de informar o número exato de presentes entregues, que já ultrapassa a marca de 150 milhões.