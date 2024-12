Pedro Longo pede que Gladson estude aumento do valor do auxílio-alimentação para servidores

Um dos assuntos levados para a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (10), pelo deputado Pedro Longo, foi a correção do valor do auxílio-alimentação – criado no ano passado – dado aos servidores públicos do Estado.

Longo fez um apelo ao governador Gladson Cameli para que o valor seja corrigido com base na inflação.

“Nós aprovamos na legislatura passada a criação do auxílio alimentação para servidores públicos do Estado, que varia entre R$ 420 e R$ 500 reais, de acordo com o salário de cada um e os acordos coletivos. Mas nós tivemos nessa período uma inflação que, aos poucos, vai comprometendo o poder aquisitivo – especialmente na compra de alimentos. Quero pedir aqui ao governador Gladson Cameli, que foi sensível naquela época à nossa demanda de criação do auxílio, que determine à equipe econômica um estudo para que possa ser corrigido esse valor, de forma a restituir o poder aquisitivo que existia quando a lei entrou em vigor”, salientou.

Longo fez questão de afirmar que, por se tratar de uma verba indenizatória, não afeta os percentuais que impõem limites aos gastos do Estado.

“Essa foi uma indicação nossa acatada pelo Governo, que hoje beneficia milhares de servidores públicos no Estado. Esse é o apelo que faço ao governador Gladson, que corrija o valor de forma que restitua o poder aquisitivo dos nossos servidores públicos”, finalizou.