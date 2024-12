PF prende general Braga Netto, ex-candidato a vice de Bolsonaro

A Policia Federal prendeu neste sábado (14) o general Walter Braga Netto, ex-ministro de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022. Ele é um dos alvos do inquérito da tentativa de golpe de Estado após as eleições. A informação é da colunista do G1, Andreia Sadi.

Os policiais também realizam buscas na casa do militar, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo as informações, Braga Netto será entregue ao Comando Militar do Leste e ficará sob a custódia do Exército.

Veja a nota oficial da PF:

“A Polícia Federal cumpre, na manhã deste sábado (14/12), mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em face de investigados no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito em 2022.

Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal.

As medidas judiciais têm como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas.”