A cerimônia de posse do novo prefeito de Mâncio Lima, José Luiz Gomes, e do vice, Andisson Lima, está marcada para as 8h30 do dia 1º de janeiro, na Escola Antônio de Oliveira Dantas. Durante o evento, Dona Anunciada Gomes, mãe de Zé Luís, receberá a faixa do atual gestor, Isaac Lima, e fará a entrega ao filho.

Após a solenidade, uma confraternização será realizada ao meio-dia na Alameda das Águas, com churrasco preparado com 11 bois, doados por apoiadores do novo prefeito. Segundo a assessoria de Zé Luís, o evento será aberto à população.

A programação da posse começa no dia 28 de dezembro, com um Culto de Ação de Graças às 19h30 na Igreja Assembleia de Deus. No dia 31, uma Missa de Ação de Graças será celebrada às 19h30 na Igreja de São Sebastião, encerrando as atividades religiosas previstas.