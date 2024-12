PP anuncia oficialmente apoio a Joabe e revela chapa que vai disputar Mesa Diretora; veja os nomes

Segundo o vice-presidente da executiva do Progressistas, Lívio Veras, o objetivo do governador Gladson Cameli era manter a aliança que vem dando certo, por isso o consenso foi apoiar a indicação do prefeito Tião Bocalom ao vereador Joabe Lira , o que foi realizado na sede da Executiva do partido na manhã desta terça-feira (31).

“Ele (governador) quer consolidar ainda mais essa aliança e não vê motivo para que o Progressistas, o União Brasil, PL, PSDB, Solidariedade, Podemos não continuem essa magnífica aliança”, destacou Lívio Veras.

Sobre a possibilidade de o Republicanos, que apoiou as candidaturas do MDB e PT, por exemplo, também se unir a esta aliança, Lívio disse que a chapa está aberta.

“Essa chapa encontra-se aberta e tudo é possível. Em política tudo é possível. Dizia Kalume ‘política é igual o tempo ‘” disse Lívio, indicando que o grupo está aberto para novas alianças.

Em relação a possíveis mudanças, há pouco mais de 24h da posse e eleição da mesa diretora, Lívio disse que “de jeito nenhum”

“Nós temos como líder o governador Gladson e desde sua primeira vitória como ele tem mostrado sua liderança junto ao partido, e nós entendemos que uma sugestão do governador, que a gente tentasse consolidar esta aliança e é isso que o conjunto do partido está fazendo aqui”, finalizou .

A chapa será composta por : presidente: Joabe Lira – União Brasil ; vice : Leôncio Castro- PSDB; primeiro-secretário: Felipe Tchê – PP; segundo-secretário: Antônio Moraes – PL; a suplência ainda não foi definida.

Estavam presentes na reunião os vereadores eleitos: Lucilene Vale, Felipe Tchê, Ayache e Bruno Moraes pelo PP; Matheus Paiva, Joaquim Florêncio e Rutênio Sá, pelo União Brasil; Joabe Lira, Antônio Moraes e Raimundo Neném pelo PL, Leôncio Castro e Márcio Mustafá, pelo PSDB, Zé Lopes, pelo Republicanos, João Paulo pelo Podemos, e Moacir Pelo Solidariedade, totalizando 15 votos fechados .

Joabe Lira destacou que já era esperado o consenso e que trata-se de partidos aliados.” A expectativa é que a gente trabalhe em conjunto, levando a Câmara Municipal para junto da população e trazendo à população o atendimento aos seus anseios. Queremos fortalecer a Câmara Municipal e destacar que será uma câmara independente” disse Joabe Lira, candidato à Presidência da Casa .

Ausências

Os vereadores Elzinha e Bestene não compareceram a reunião. Contudo, Joabe garantiu que estão juntos em apoio a está chapa.