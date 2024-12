Prestes a ser inaugurado, elevado da Dias Martins ganha letreiro com o nome de Beth Bocalom

Com a inauguração marcada para a próxima segunda-feira (30), o elevado da Dias Martins, o primeiro viaduto de Rio Branco, já começou a ganhar os últimos detalhes antes da entrega oficial.

Entre as novidades, foi instalado um letreiro com o nome “Beth Bocalom” em homenagem à 1ª esposa do prefeito Tião Bocalom, reconhecida por sua dedicação às causas sociais e comunitárias.

O elevado foi um investimento de R$ 17,7 milhões e, segundo o prefeito, enfrentou atrasos devido a ajustes no projeto original, mas está sendo entregue como a última grande obra do ano.

O prefeito anunciou a inauguração durante uma entrevista ao Café com Notícias nesta sexta-feira (27), destacando que a obra é um marco para a capital acreana e uma forma de celebrar não apenas o progresso urbano, mas também pessoas que contribuíram significativamente para a cidade.

A inauguração promete ser um evento marcante, celebrando tanto o avanço na infraestrutura da capital quanto a memória de uma figura importante para a cidade.