Quemile e Manu estreiam contra equatorianas no Futures Beach Pro

Manu e Quemile estreiam nesta quinta, 5, às 7 horas (hora Acre), no Futures Beach Pro Tour, em Maricá, no Rio de Janeiro contra as equatorianas Xiomara e Valentina. Essa é a primeira participação da mineira e da acreana em uma competição internacional de vôlei de praia.

“Fechar a temporada jogando o Futures significa muito para a nossa equipe. Trabalhamos duro desde o início do ano e queremos realizar uma grande campanha”, disse a acreana Quemile.

Competição importante

O Futures Beach Pro Tour é realizado de maneira simultânea em vários países do Mundo e tem como objetivo abrir caminho para as novas duplas no Circuito Mundial.

“Conseguir os primeiros pontos em um torneio internacional vai ser fantástico. Queremos fechar o ano com um resultado expressivo”, comentou a acreana.