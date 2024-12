Recapitulação do Game Awards 2024: todos os vencedores e as revelações mais surpreendentes

O exclusivo do PlayStation 5 faz os jogadores correrem, pularem e dispararem foguetes para coletar robôs encalhados em uma galáxia de desenho animado. Enquanto o jogo celebra três décadas de história do console da Sony, o diretor do estúdio Nicolas Doucet deu créditos à Nintendo em um discurso de agradecimento com os olhos marejados (embora ele tenha evitado mencionar o concorrente pelo nome):

“Eu era criança em 1989, ganhei uma caixa cinza e havia um jogo embalado dentro — era chamado Super Mario Brothers e era realmente, realmente ótimo”, disse Doucet. “Quero prestar homenagem à empresa que realmente nos mostrou inovação e qualidade consistentemente, e nos inspirou a fazer o jogo que fizemos.”

Enquanto isso, a Nintendo voltou para casa de mãos vazias após uma noite marcada por varreduras, revelações surpresa, quebras da quarta parede e aparições de celebridades como Harrison Ford e Snoop Dogg.

Balatro, um jogo de pôquer do desenvolvedor solo LocalThunk , ganhou os prêmios de “Melhor Indie de Estreia”, “Melhor Jogo Independente” e “Melhor Jogo para Celular”. Apesar desse domínio, o representante que recebeu os prêmios em nome da LocalThunk tentou divulgar o cenário indie de forma mais ampla, citando o western pixelado Arco pelo nome.

Jogos de grande orçamento roubaram os holofotes. A cerimônia começou com um trailer de anúncio surpresa para Elden Ring: Nightreign , um spinoff cooperativo do sucesso de 2022. O chefe do estúdio por trás do vencedor do Jogo do Ano de 2021, It Takes Two, também revelou a aventura para dois jogadores Split Fiction , que será lançada em março. Aaron Paul, de Breaking Bad , e a renomada dubladora Laura Bailey mostraram o próximo jogo em que atuaram: uma história de super-heróis irônica chamada Dispatch . E quando o programa parecia ter acabado de sair das revelações, a desenvolvedora de The Last of Us, Naughty Dog, lançou um trailer cinematográfico para uma franquia totalmente nova, Intergalactic: The Heretic Prophet .

O apresentador Geoff Keighley também reconheceu as demissões em massa na indústria — algo que os críticos o criticaram por ignorar na cerimônia de 2023. Ele até anunciou um novo “Gamechanger Award”, que foi para Amir Satvat , um funcionário do magnata dos jogos Tencent que também administra um site de suporte pro-bono para desenvolvedores que procuram trabalho.

Mas não seria o The Game Awards sem os Muppets . Os rabugentos e tagarelas Statler e Waldorf cooptaram críticas frequentes aos prêmios em uma série de piadas recorrentes. Depois de uma bateria rápida de anúncios, eles cutucaram que “era como os comerciais de jogos com interrupções de prêmios!”. Mas conforme a transmissão se estendia em direção à quarta hora, eles também expressaram a exaustão que muitos na plateia pareciam estar sentindo, “meu Final Fantasy é que esse show acabe”.

Jogos mais decorados

Astro Bot — 4 vitórias (incluindo Jogo do Ano), 7 indicações

Metáfora: ReFantazio — 3 vitórias, 6 indicações

Balatro — 3 vitórias, 5 nomeações

Black Myth: Wukong — 2 vitórias, 5 nomeações

Helldivers 2 — 2 vitórias, 4 nomeações

Senua’s Sage: Hellblade 2 — 2 vitórias (incluindo a vitória da atriz principal Melina Juergens de Melhor Performance), 4 indicações

Bandai Namco

Jogo do Ano

VENCEDOR: Astro Bot

Balatro

Mito Negro: Wukong

Anel Elden Sombra da Erdtree

Final Fantasy 7 Renascimento

Metáfora: ReFantazio

Melhor Direção de Jogo

VENCEDOR: Astro Bot

Balatro

Mito Negro: Wukong

Anel Elden Sombra da Erdtree

Final Fantasy 7 Renascimento

Metáfora: ReFantazio

Melhor Narrativa

VENCEDOR: Metáfora: ReFantanzio

Final Fantasy VII Renascimento

Como um Dragão: Riqueza Infinita

Saga de Senua: Hellblade 2

Colina Silenciosa 2

Melhor Direção de Arte

VENCEDOR: Metáfora: ReFantazio

Astrobot

Mito Negro: Wukong

Anel Elden Sombra da Erdtree

Neva

Melhor Trilha Sonora e Música

VENCEDOR: Final Fantasy 7 Rebirth

Astrobot

Metáfora: ReFantazio

Colina Silenciosa 2

Lâmina Estelar

Melhor Design de Áudio

VENCEDOR: Saga de Senua: Hellblade 2

Astrobot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Renascimento

Colina Silenciosa 2

Melhor desempenho

VENCEDOR: Melina Juergens, Saga de Senua: Hellblade 2

Hannah Telle, A vida é estranha: dupla exposição

Briana White, Final Fantasy 7 Renascimento

Humberly González, Foragidos de Star Wars

Luke Roberts, Silent Hill 2

Inovação em Acessibilidade

VENCEDOR: Prince of Persia: The Lost Crown

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4

Dragon Age: O Guarda do Véu

Foragidos de Star Wars

Jogos para Impacto

VENCEDOR: Neva

Mais perto da distância

Índico

A vida é estranha: dupla exposição

Saga de Senua: Hellblade 2

Contos de Kenzera: Zau

Melhor jogo em andamento

VENCEDOR: Helldivers 2

Destino 2

Diablo 4

Final Fantasy 14

Fortnite

Melhor suporte da comunidade

VENCEDOR: Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Mergulhadores do Inferno 2

Céu de Ninguém

Melhor Jogo Independente

VENCEDOR: Balatro

Poço Animal

Lorelei e os olhos de laser

Neva

OVNI 50

Melhor Jogo Indie de Estreia

VENCEDOR: Balatro

Poço Animal

Senhores feudais

Pacific Drive

O Escudeiro Corajoso

Melhor jogo para celular

VENCEDOR: Balatro

Jornada AFK

Jogo de Cartas Colecionáveis ​​Pokémon Pocket

Ondas Uivantes

Zona Zero sem Zen

Melhor jogo VR/AR

VENCEDOR: Batman: Arkham Shadow

Remake do Arizona Sunshine

A Ira de Asgard 2

Metal: Hellsinger VR

Despertar do metrô

Melhor Jogo de Ação

VENCEDOR: Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Mergulhadores do Inferno 2

Lâmina Estelar

Warhammer 40.000: Fuzileiro Espacial 2

Melhor jogo de ação/aventura

VENCEDOR: Astro Bot

Príncipe da Pérsia: A Coroa Perdida

Colina Silenciosa 2

Foragidos de Star Wars

The Legend of Zelda: Ecos da Sabedoria

Melhor RPG

VENCEDOR: Metáfora: ReFantazio

Dogma do Dragão 2

Anel Elden Sombra da Erdtree

Final Fantasy 7 Renascimento

Como um Dragão: Riqueza Infinita

Melhor Jogo de Luta

VENCEDOR: Tekken 8

Granblue Fantasy Versus: Ascendente

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Clássicos de Arcade

MultiVersus

Melhor Jogo de Família

VENCEDOR: Astro Bot

Princesa Peach: Hora do show!

Festa do Super Mário Jamboree

The Legend of Zelda: Ecos da Sabedoria

O Escudeiro Corajoso

Melhor jogo de simulação/estratégia

VENCEDOR: Frostpunk 2

Era da Mitologia: Recontada

Kunitsu-Gami: Caminho da Deusa

Senhores feudais

Senhor Unicórnio

Melhor jogo de esportes/corrida

VENCEDOR: EA Sports FC 25

F1 24

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Melhor Jogo Multijogador

VENCEDOR: Helldivers 2

Call of Duty: Black Ops 6

Festa do Super Mário Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40K: Fuzileiro Espacial 2

Melhor Adaptação

VENCEDOR: Fallout

Arcano

Juntas

Como um Dragão: Yakuza

Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft

Jogo Mais Esperado

VENCEDOR: Grand Theft Auto 6

Death Stranding 2: Na Praia

Fantasma de Yotei

Metroid Prime 4: Além

Caçador de monstros selvagens

Criador de conteúdo do ano

VENCEDOR: CaseOh

Illo Juan

Techno Gamerz

Jogador típico

Usada Pekora

Melhor Jogo de Esports

VENCEDOR: League of Legends

DOTA 2

Counter-Strike 2

Lendas Móveis: Bang Bang

Valorant

Melhor Atleta de Esports

VENCEDOR: Faker – Lee Sang-hyeok

33 – Neta Shapira

Aleksib – Aleksi Virolainen

Chovy – Jeong Ji-hoon

ZyWoO – Mathieu Herbaut

ZmjjKk – Zheng Yongkang

Melhor Equipe de Esports

VENCEDOR: T1 (League of Legends)

Bilibili Gaming (League of Legends)

Gen.G (League of Legends)

NAVI (Contra-ataque)

Equipe Liquid (DOTA 2)

Voz do Jogador