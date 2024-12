Região Sul enfrenta temporais neste sábado, e chuva atinge 21 estados, mas Sudeste terá ‘calorão’; veja previsão

A região Sul do Brasil deve sofrer com fortes temporais ao longo de todo sábado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperados até 100mm de uma chuva que teve início já na noite desta sexta-feira. Na região, o estado mais atingido será o Paraná, uma vez que o aviso cobre grande parte do centro-sul do estado, indo também desde o litoral (leste) até a fronteira com Paraguai e Argentina (oeste).

Em Santa Catarina, toda a porção norte e oeste do estado também serão atingidos pelos temporais, que podem trazer alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, segundo o Inmet. Já no Rio Grande do Sul, apenas o extremo noroeste do estado será atingido por esse volume maior de chuva, na região do Alto Uruguai.

Além deste aviso, outros 21 estados do Brasil estão sob alerta de chuvas, porém mais brandas. Na região Norte, apenas Tocantins está fora da zona do aviso, embora haja previsão de pancadas de chuvas isoladas, com máximas de 33°C e mínimas de 23°C em Palmas. Nos demais estados da região, as pancadas isoladas aparecem ao longo do dia, com a previsão de máxima de 35°C em Boa Vista e 33°C em Belém, Manaus, Palmas e Rio Branco.

Região Sul enfrenta temporais neste sábado, e chuva atinge 21 estados, mas Sudeste terá ‘calorão’ — Foto: Reprodução

Na região Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo terão tempo firme, com forte calor e máxima podendo chegar aos 38°C na capital fluminense — BH deve registrar 34°C e Vitória 35°C. A capital paulista terá máxima ligeiramente mais amena, chegando aos 32°C.

No fim de novembro, Rio atingiu pela primeira vez o Nível de Calor 3 e chegou aos 40,4°C; na foto, pessoas se refrescam no piscinão de Ramos — Foto: Domingos Peixoto/Agência O Globo

Na região Nordeste, os estados atingidos pelas chuvas serão Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com a máxima entre estas capitais desses estados registrada em Teresina (33°C), seguida por São Luis (32°C) e João Pessoa (31°C). Aracaju, Maceió, Salvador e Recife terão tempo nublado, mas sem previsão de chuvas, com máxima de 32°C nas capitais baiana e alagoana.