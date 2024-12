Rival da Steam e Epic, GOG libera seu último jogo grátis de 2024 por tempo limitado

O último jogo grátis de 2024 da GOG, uma das maiores rivais da Steam e Epic Store, é The Dark Eye: Chains of Satinav. Disponível sem custos até segunda-feira, dia 30 de janeiro, o título será seu para sempre, caso seja resgatado nas próximas 24 horas.

O único requisito para garantir a cópia grátis do jogo é ter uma conta na GOG, que pode ser criada com qualquer endereço de e-mail. Depois de vinculado à sua conta, o jogo será seu para sempre. A seguir, confira o que o game tem a oferecer e veja como garantir sua cópia!

Como resgatar o jogo grátis na GOG

The Dark Eye: Chains of Satinav está gratuito por tempo limitado na GOG e pode ser resgatado de forma simples por jogadores no PC. Para garantir sua cópia, siga os passos abaixo até a manhã desta segunda-feira, 30 de dezembro:

Acesse a página do game na GOG e clique em “Go to Giveaway”; Na página das promoções, role para baixo até encontrar The Dark Eye: Chains of Satinav no meio das ofertas, em um banner dedicado; Clique em “Add to Library” e faça login (ou crie uma conta) para vincular o jogo ao seu perfil.

Pronto! Agora o jogo estará disponível para download sem DRM, garantindo liberdade para jogá-lo sem softwares adicionais ou conexão à internet. Caso prefira, você também pode baixá-lo pelo aplicativo GOG Galaxy, que é similar à Steam e ainda permite unificar sua biblioteca de games em um único lugar.

Vale a pena baixar The Dark Eye: Chains of Satinav?

Apesar de não contar com legendas em português brasileiro, o game da Daedalic Entertainment ostenta avaliações muito positivas na Steam, onde atualmente está com 90% de desconto. O título que mistura fantasia, aventura e gameplay point-and-click pode ser uma boa pedida para quem curte esse gênero e tem um PC modesto.

Em The Dark Eye: Chains of Satinav, você acompanha a jornada de Geron, um jovem morador de Andergast marcado por sua suposta má sorte. Quando uma praga de corvos agressivos ameaça o reino e até mesmo o castelo do rei, ele é convocado para resolver o problema. O que começa como uma simples missão logo se transforma em uma aventura épica que desafia os limites do mundo de Aventuria, revelando mistérios antigos e testando a coragem do protagonista.

O jogo combina puzzles inteligentes com uma narrativa cativante escrita pelos criadores de títulos independentes aclamados como The Whispered World e A New Beginning. O grande ponto negativo do título, que possui média 75 no Metacritic, acaba sendo a ausência de dublagem e legendas, que pode dificultar a experiência ao aproveitar a história.

Requisitos mínimos para rodar no PC

Enquanto o jogo traz belos gráficos, The Dark Eye: Chains of Satinav não é muito pesado no computador. Com isso, até mesmo quem possui computadores mais antigos e fracos podem aproveitar essa bela história.

Confira, abaixo, os requisitos mínimos para encarar o game:

Sistema Operacional : Windows Vista ou Windows 7

: Windows Vista ou Windows 7 Processador : 2.5 GHz (Single-Core) ou 2 GHz (Dual-Core)

: 2.5 GHz (Single-Core) ou 2 GHz (Dual-Core) Memória : 2 GB de RAM

: 2 GB de RAM Placa de vídeo : Compatível com OpenGL 2.0, com 512 MB de memória dedicada (memória compartilhada não é recomendada)

: Compatível com OpenGL 2.0, com 512 MB de memória dedicada (memória compartilhada não é recomendada) Armazenamento : 6 GB de espaço disponível

: 6 GB de espaço disponível Outros: Placa de som compatível com DirectX 9.0c e conexão de internet banda larga

E aí, você vai resgatar The Dark Eye: Chains of Satinav? Vale ressaltar que o título não é o único disponível de graça atualmente: enquanto a Steam possui algumas ofertas sem custos no momento, a Epic Store está liberando um jogo grátis por dia em sua grande promoção de fim de ano.