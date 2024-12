Ronis Bento comemora a conquista do título na Master A

Ronis Bento (Time Honda) venceu a 5ª etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo Velocidade no sábado, 7, na Avenida Chico Mendes, e confirmou a conquista do título na categoria Master A.

“Ganhei o Estadual de mountain bike em 2023, mas a conquista na master A na velocidade tem um sabor especial. O campeonato foi bastante disputado e isso valoriza ainda mais o título”, declarou Ronis Bento.

Início no pedal

Ronis Bento começou a pedalar há cinco anos e com muito treinamento vem conquistado resultados expressivos.

“Tenho pouco tempo na modalidade e isso exige muita disposição nos treinos diários”, afirmou o ciclista.

Mudar de categoria

Ronis Bento avalia a possibilidade de disputar a categoria Elite em 2025.

“Tudo depende da decisão do nosso capitão (Antônio Frota). Se isso ocorrer, será um grande desafio”, comentou o atleta.