Histórico! Santa Cruz goleia o Cruz Azul e é campeão invicto do Estadual Acreano Sub-13

O Santa Cruz goleou o Cruz Azul por 4 a 0 nesta quinta, 12, no Florestão, com gols Fabrício (2), Bernardo e Kaká e conquistou de maneira invicta o título do Campeonato Estadual Sub-13.

“Realizamos uma partida sólida e pelo trabalho construído desde o início do ano entendo o bicampeonato como merecido”, comentou o técnico Maydenson Costa.

Decidido no 1º tempo

O Santa Cruz abriu 3 a 0 no placar ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo com as mãos na taça. Os jogadores do Santinha controlaram o jogo no início da segunda etapa e garantiram a conquista.

Duas promessas

O Cruz Azul saiu derrotado da final, mas o meia Isac e o atacante João Gabriel merecem destaques. Os dois garotos foram importantes na campanha da equipe do bairro 6 de Agosto.

Campeões na base no masculino em 2024

Furacão do Norte/Sub-11

Santa Cruz/Sub-13

Santa Cruz/Sub-15

Galvez Sub/Sub-17

Santa Cruz/Sub-20