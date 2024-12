Sobe para 16 o número de vítimas identificadas do acidente em Teófilo Otoni

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que foram identificados 16 corpos de vítimas do acidente em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri de Minas Gerais. No total, 41 pessoas faleceram na tragédia do último sábado (21).

Dos 16 corpos, 14 foram retirados do Instituto Médico Legal (IML) pelas famílias.

A identificação de 13 vítimas foi realizada por papiloscopia, que utiliza as impressões digitais. Esse é o método mais rápido. Os outros 3 corpos foram identificados por odontologia legal, por meio da análise da arcada dentária.

O restante dos cadáveres continua em análise e serão identificados por meio do confronto de DNA, que será realizado pelo Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística.

As informações foram repassadas em entrevista coletiva concedida pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (26).

O Perito Criminal Felipe Dapieve informa que a coleta de material genética pode ser feita localmente, sem necessidade de deslocamento para Minas Gerais. Para isso, é necessário procurar uma unidade de medicina legal, perícia ou uma delegacia.

O acidente

Um ônibus de passageiros, um caminhão e um carro de passeio se envolveram em uma colisão nas primeiras horas desse sábado (21), na altura do km 285 da BR-116 em Lajinha, comunidade rural de Teófilo Otoni.

Foram confirmados 41 mortos no acidente. Todas as vítimas estavam no ônibus da empresa Emtram. O veículo saiu de São Paulo com destino a três cidades da Bahia.

Havia três passageiros no carro de passeio, do modelo Fiat Argo. Todos sobreviveram.