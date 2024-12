Socorristas e paciente morrem em acidente entre ambulância e caminhão no Paraná

Um acidente entre uma ambulância e um caminhão na BR-476, na cidade de Paulo Frontin, localizada no sul do Paraná, deixou quatro pessoas mortas, na noite de Natal (25).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância de São Mateus do Sul, que partia rumo à União da Vitória, bateu em um caminhão que estava no sentido contrário.

Entre os mortos estavam três socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São Mateus do Sul, identificados como Dr. Leandro Martins (médico), Brenda Santos (enfermeira) e Alisson Ferreira (motorista), que chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Além deles, Altair Silva dos Santos, paciente que estava sendo transportado na ambulância também faleceu.

Em relação ao caminhão, os dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves.

Em nota de pesar, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu lamentou o acidente e prestou condolências aos familiares dos envolvidos no acidente. “Infelizmente, perdemos não apenas a vida do paciente, mas também de valiosos profissionais que, com dedicação e coragem, estavam a serviço do atendimento à população.

O CISVALI expressa seu mais sincero pesar às famílias das vítimas e a todos os profissionais do SAMU, que, como irmãos de jornada, sofrem essa perda.”

Quem também se manifestou e prestou solidariedade foi Bachir Abbas, prefeito de União Vitória. “União da Vitória está de luto pelas vidas perdidas no trágico acidente na BR-476, envolvendo uma ambulância do Samu de São Mateus do Sul. Manifestamos nossa mais profunda solidariedade às famílias, amigos e colegas das vítimas, compartilhando a dor dessa irreparável perda. Que possamos nos unir em apoio e respeito, levando conforto àqueles que mais precisam neste momento tão difícil”, afirma o prefeito em postagem nas redes sociais.