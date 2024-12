Sonho dos Pés chega ao Via Verde Shopping com evento de lançamento exclusivo

Um novo destino para quem busca estilo e conforto está chegando ao Via Verde Shopping! Na próxima quinta-feira, dia 19, inaugura a mais nova loja Sonho dos pés, com um coquetel especial, trazendo elegância e sofisticação ao maior polo de compras do estado. A marca, que já conta com mais de 150 lojas distribuídas pelos principais estados do Brasil, se destaca por oferecer um mix completo de produtos que combinam design moderno, conforto e qualidade.

“Estamos muito felizes em trazer a Sonho dos Pés para o Via Verde Shopping. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de compra completa, com produtos que refletem as últimas tendências da moda e atendem aos diferentes estilos de nossas clientes. Acreditamos que essa loja será um grande sucesso, conectando a marca às necessidades do público local”, destaca Daniel Ferreira, gerente de marketing do Via Verde Shopping.

Os produtos da Sonho dos Pés incluem calçados femininos para diversas ocasiões, sandálias, bolsas e acessórios, sempre desenvolvidos com foco na qualidade e no estilo das mulheres modernas. Com coleções que variam de clássicos atemporais a designs mais ousados, a marca oferece opções para momentos casuais ou eventos especiais.

A nova unidade promete ser um ponto de referência para quem busca variedade, tendências e um atendimento diferenciado. Visite o Via Verde Shopping, conheça a nova loja Sonho dos pés e descubra um universo de moda e conforto pensado especialmente para você!

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.