Spotify Wrapped 2024: retrospectiva já está liberada no app; saiba fazer

A retrospectiva do Spotify 2024 foi liberada nesta quarta-feira (4). Na plataforma de streaming de música, usuários já podem descobrir quais foram os seus artistas, músicas e álbuns mais ouvidos do ano, além de conferir quantos minutos passaram usando o serviço. O recurso está disponível no aplicativo para Android e iPhone (iOS) e no link (spotify.com/br-pt/wrapped). Ao entrar na seção do Spotify Wrapped 2024, o usuário verá, em formato de Stories, todos os destaques musicais do seu ano.