O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) divulgou nesta terça-feira (17) o resultado preliminar da avaliação de títulos para o cargo de Auditor de Controle Externo. O processo é parte do concurso organizado pelo Cebraspe, que oferece vagas para Técnico, Analista e Auditor de Controle Externo.

Os candidatos podem acessar o espelho de avaliação e apresentar recursos contra o resultado provisório entre as 10h do dia 18 e as 18h do dia 19 de dezembro de 2024, pelo site oficial da banca organizadora. O resultado final da avaliação de títulos e a convocação para eventual desempate de notas serão publicados no dia 31 de dezembro de 2024.

O concurso do TCE-AC, que oferece 36 vagas imediatas e cadastro reserva, já teve o resultado final dos cargos de Analista e Técnico de Controle Externo divulgado em 19 de novembro. Os salários iniciais chegam a R$ 12.459,27.