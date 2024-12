Ufac derrota o Acreano e é campeã do Campeonato Estadual

A equipe da Ufac derrotou o Acreano por 29 a 27 neste sábado, 28, no ginásio do CEBRB, e conquistou o título do Campeonato Estadual de Basquete Feminino.

As duas equipes realizaram um jogo bem disputado desde o primeiro quarto e na última parte da partida o Acreano perdeu oportunidades para garantir a virada.

“Conseguimos promover uma competição com quatro equipes e essa volta é muito importante para o basquete feminino”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.