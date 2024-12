O período de fim de ano representa descanso e repouso para parte da população e isso não é diferente em diversos setores do funcionalismo público, principalmente entre aqueles órgãos que prestam serviços ao público.

Com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), da 14ª regional, que é composta pelos estados do Acre e Rondônia, não é diferente. O órgão funcionará em regime de plantão entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro. Durante o período, não haverá atendimento ao público nas unidades presenciais.

O sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) segue disponível 24 horas para distribuição de ações, peticionamento, consulta processual, emissão de guias para pagamento ou impressão de alvarás expedidos.