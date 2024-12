Veneza/Galvez, ABC e Café com Leite são campeões estaduais

Os times do Veneza/Galvez, no Sub-11, ABC, no Sub-13, e Café com Leite/Porto Acre, no Sub-15 feminino, conquistaram neste sábado, os títulos estaduais.

Na decisão do Sub-11, Veneza/Galvez derrotou o PSC/Furacão do Norte por 4 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal.

Na final do Sub-13, o ABC venceu o Preventório/Cruz Azul por 2 a 1, de virada, em um jogo emocionante.

O Café com Leite/Porto Acre bateu o Preventório por 6 a 3 e ficou com o título do Sub-15.

“Fechamos mais três competições com bons jogos e excelente público no ginásio. O trabalho vem sendo avaliado de uma maneira positiva”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.