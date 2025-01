Ação rápida da PM frustra tentativa de assalto a banco no Acre; criminosos fizeram buraco na parede

A Polícia Militar do Estado do Acre impediu na noite do último domingo (27), o roubo a uma agência bancária no município de Mâncio Lima, no interior do estado.

Segundo informações, os assaltantes conseguiram fazer um buraco utilizando um pé de cabra, na parede da área externa, no estacionamento do banco, e acessaram o interior da agência.

Imediatamente a polícia foi acionada, mas chegando ao local já não encontrou ninguém. As equipes realizaram buscas nas áreas próximas à agência, mas não conseguiram localizar os criminosos.

Até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.