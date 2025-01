Acidente entre carreta e carro em estrada no interior do Acre deixa uma vítima fatal neste sábado

Um acidente entre uma carreta e um automóvel, que ocorreu na manhã deste sábado (18), no Km 47 de Brasíleia, no interior do Acre, deixou uma vítima fatal.

Segundo informações preliminares, o condutor e a passageira estavam indo para um aniversário no municio de Assis Brasil.

Até o momento, pessoas que estão no local aguarda a chegada da polícia e do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), que segundo eles foram acionados.

De acordo com populares, Laurides Salustiano morreu durante o sinistro. Mais informações em breve.