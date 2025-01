O estado do Acre ficou em quarto lugar no balanço do setor de serviços em todo o Brasil, na comparação entre o mês de outubro e novembro de 2024. A informação faz parte de levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado nesta quarta-feira (15).

O resultado obtido pelo estado foi uma alta de 3,4%, comparando os dois meses. Em relação ao mês de novembro do ano de 2023 o crescimento foi ainda mais positivo, com variação de 3,6%.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanípal Mesquita, diz que o estado vem colhendo os frutos dos investimentos feitos nos últimos dois anos e por isso é natural que os dados positivos estejam surgindo agora.

“Isso tem se refletido nos números oficiais da nossa economia, como crescimento expressivo do PIB, menores taxas anuais de desemprego em relação aos últimos dez anos e incremento das exportações, entre outros”, disse.

Os incentivos fiscais dados em certas áreas fomentam o desenvolvimento de cadeias produtivas, que alimentam o setor, também sendo este um dos motivos do bom desempenho estadual.

“Isso se reflete em setores que são a chave do desenvolvimento, como indústria de transformação e construção civil, que são multiplicadores. O setor de serviços dá suporte para todos os outros segmentos”, complementa.