Acre encerrou 2024 com mais de 6,5 mil carteiras assinadas; setor de serviços liderou

O estado do Acre encerrou 2024 com um saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o estado registrou 6.519 novas vagas formais no último ano.

O setor de serviços foi o que mais contratou, com um total de 4.641 admissões. Em seguida estão o comércio, que criou 1.424 postos, a indústria, com 344 novas contratações, e a construção civil, responsável por 163 empregos com carteira assinada.

Ainda segundo o levantamento do Caged, abril foi o mês com maior número de contratações, somando 1.306 admissões. No geral, o estado tem mantido saldo positivo de empregos nos últimos cinco anos.

O melhor desempenho do período foi em 2021, quando foram geradas 8.041 vagas. Em 2023, o estado obteve a menor taxa de desemprego do Brasil.

O governador Gladson Cameli celebrou os resultados e reafirmou o compromisso da gestão com a ampliação das oportunidades de trabalho.

“Um dos nossos principais compromissos firmados foi com a geração de emprego e renda. Esses dados refletem que estamos no caminho certo e nos motiva a trabalhar ainda mais para que a nossa população tenha mais oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou.