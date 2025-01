Acre está na rota dos 17 estados com riscos de temporais neste domingo, diz Inmet

O Acre está na lista dos 17 estados e o Distrito Federal com riscos de tempestades ou de muitas chuvas neste domingo (5), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Essas unidades da Federação receberam o alerta amarelo por causa do risco de chuvas intensas.

De acordo com o informativo, desde o último dia 3 está sendo registrado em todo o país um canal de umidade. O fenômeno, que é diferente de uma Zona de Casa Convergência do Atlântico Sul, permanece durante o fim de semana, o que aumenta a possibilidade de tempestades localizadas.

Os Estados em alerta são:

– São Paulo;

– Rio de Janeiro;

– Minas Gerais;

– Espírito Santo;

– Mato Grosso do Sul;

– Mato Grosso;

– Goiás;

– Acre;

– Rondônia;

– Amazonas;

– Roraima;

– Pará;

– Amapá;

– Tocantins;

– Maranhão;

– Piauí;

– Bahia.

A partir de meio dia, no horário acreano, regiões do Triângulo Mineiro e da Zona da Mara, assim como Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e parte da Região Norte, incluindo o Acre, devem ficar em estado de alerta para chances de temporais.