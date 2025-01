Acre termina 2024 com mais de 8,6 mil focos de queimadas; crescimento foi de 36% em um ano

O ano de 2024 foi marcado pelas fumaças que deixaram o céu do Acre encoberto por vários dias durante o verão amazônico. Em todo o ano, foram registrados 8.658 focos de queimadas no estado. Os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O total de focos de incêndios em 2024 cresceu cerca de 31% comparado aos 12 meses do ano de 2023, quando o instituto registrou 6.562 focos de queimadas no território acreano.

O município que liderou o ranking de focos foi Feijó, com 1.802, seguido de Tarauacá, com 1.156. Juntos, os dois municípios somam 34,2% do total de focos de queimadas do estado.

A capital acreana ocupa a quinta posição entre os 27 municípios do estado, com um total de 723 focos, ficando atrás, ainda, de Sena Madureira (812) e Cruzeiro do Sul (779).

Situação de Emergência

O estado do Acre viveu dias críticos com relação à qualidade do ar em meio às queimadas. Dada a situação, em agosto de 2024 o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência.

VEJA: Gladson decreta situação de emergência no Acre por conta das queimadas e alto nível de fumaça

O decreto previa a articulação junto às autoridades federais, estaduais e municipais, o planejamento e a coordenação de atividades e ações de socorro às comunidades isoladas e a prestação de assistência aos Municípios que sofreram com os efeitos da emergência climática no estado.

Municípios que menos queimaram

Na outra ponta do ranking estão os municípios que menos registraram focos de queimada em 2024, juntos os três últimos colocados da lista somam apenas 2% do total de focos. São eles: Senador Guiomard (78), Epitaciolândia (65) e Plácido de Castro (28).