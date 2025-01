Adolescente de 17 anos que pilotava moto morre no PS de Rio Branco após colisão com carro

O adolescente e motociclista Mikael de Lima Gonçalves, de 17 anos, não resistiu e morreu na noite desta terça-feira, 28, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele estava internado desde o último sábado, 25, após sofrer um grave acidente no km 2 do Ramal Linha Nova, próximo à Vila do “V”, em Porto Acre.

Mikael e seu amigo, Y. C. S. M., de 16 anos, retornavam para casa de motocicleta depois de jogarem futebol na Vila do Incra. Durante o trajeto, ao tentarem desviar de um veículo, colidiram de frente com outro que vinha no sentido oposto.

O impacto causou ferimentos graves em Mikael, que não possuía habilitação. Ele sofreu fraturas na face e na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e sangramento ativo na região do rosto. O passageiro, Y. C. S. M., teve uma fratura exposta no braço esquerdo e um corte profundo nas costas.

Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos no local. Os feridos foram inicialmente socorridos pela ambulância 09, de Porto Acre, e depois transferidos para a ambulância 01 no km 30, que deu continuidade ao transporte até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia.

Na noite desta terça-feira, o corpo de Mikael foi removido do hospital e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. Após os procedimentos, foi entregue à família para o velório.