Advogado viaja para fazer concurso de delegado e morre a facadas em BH

O advogado Marvio Blanco Ludolf, de 43 anos, foi morto a facadas, na madrugada desse sábado (25/1), durante uma briga na Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte (MG). Ele era carioca e estava na capital mineira para participar do concurso de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, que ocorreu nesse domingo (26/1).

Conforme o registro da Polícia Militar, Marvio retornava com um amigo de uma boate em Nova Lima, na região metropolitana de BH, quando eles perceberam a briga no meio da praça. O advogado pediu ao motorista de aplicativo que parasse o carro para verificar o que estava ocorrendo. Ele teria pensado que se tratava de dano ao patrimônio público.

O que ocorreu:

Advogado do Rio de Janeiro, de 43 anos, foi morto a facadas na Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte.

Ele estava na capital mineira para participar do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, que ocorreu nesse domingo (26/1). Márvio Ludolf concorreria ao cargo de delegado.

Ao retornar de uma boate, ao lado de um amigo, na madrugada de sábado (25/1), ele percebeu que havia uma briga na praça e pediu ao motorista de aplicativo para parar o carro.

Márvio pensou que se tratava de dano ao patrimônio público. Tratava-se, no entanto, de uma briga de casal. Ao tentar separar e auxiliar a mulher, ele acabou esfaqueado e morreu.

A PM esclareceu que a briga, na verdade, era entre um casal, e outras pessoas, assim como Marvio, se aproximaram para auxiliar a mulher. Na tentativa de conter a discussão, no entanto, o advogado acabou morto a facadas. O autor, segundo a Polícia Civil, é um homem, de 25 anos, preso em flagrante nesse domingo.

Márvio chegou a ser encaminhado com vida para o Hospital João XXIII, mas não resistiu. O corpo dele foi liberado pela família no Instituto Médico Legal Doutor André Roquette. Pelas redes sociais, o pai do advogado expôs o que ouviu da delegada de Homicídios de Belo Horizonte:

“‘Sei que não traremos seu filho de volta, mas minha equipe ficou por conta de fazer justiça e acabamos de prender o autor. Do fundo do meu coração, não imagino a dor do senhor, mas hoje tudo que pude fazer para amenizar fizemos, e acabamos de prender o autor. [Ele] será autuado em flagrante. Espero que Deus conforte o coração de vocês. Seu filho quis fazer o bem e defender uma possível vítima, ele foi um herói’. Depoimento da delegada de homicídios de BH”, publicou o pai no Facebook. “Esse herói é meu filho”, finalizou o pai.