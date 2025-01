Alerta para chuvas intensas chega a 23 estados nesta 4ª; confira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas de “perigo potencial” para chuvas intensas, que devem atingir ao menos 23 estados, além do Distrito Federal, ao longo desta quarta-feira (29/1).

De acordo com o órgão, a intensidade das chuvas diminui em comparação aos temporais que atingiram o Sul e Sudeste do país na última semana, mas os níveis de precipitação ainda podem ser altos.

O Inmet prevê que o Rio Grande do Sul e estados do Nordeste tenham muito sol e calor nos próximos dias. Já as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte alternam entre sol com nuvens e pancadas de chuva. As temperaturas permanecem altas na maior parte do país.

Alertas

Segundo o Inmet, seis alertas amarelos, de “perigo potencial” para chuvas intensas, devem atingir, além do DF, ao menos 23 estados:

Acre

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

O alerta de de “perigo potencial” representa a probabilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos entre 40 e 60 km/h.