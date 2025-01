Alzheimer: descoberta proteína que reconstrói sinapses e recupera a memória

A esperança contra o Alzheimer que pode estar em uma proteína, descoberta por cientistas, capaz de reconstruir as sinapses, as conexões entre os neurônios que permitem a formação e a recuperação da memória.

A chave está na proteína KIBRA, encontrada nos rins e no cérebro, nas chamadas sinapses e os cientistas acreditam que poderão restaurar a memória humana.

Grant Kauwe, coautor do estudo e cientista do Buck Institute, Estados Unidos explicou: “Em vez de tentar reduzir as proteínas tóxicas no cérebro, estamos tentando reverter os danos causados pela doença de Alzheimer para restaurar a memória”.