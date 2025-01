Ao menos 30 pessoas ficam feridas em acidente com teleférico em estação de esqui na Espanha

Um acidente com um teleférico em uma estação de esqui no nordeste da Espanha deixou “vários feridos”, alguns em estado grave, informaram as autoridades e a mídia local neste sábado. O incidente ocorreu nesta manhã na estação de esqui de Astún, nos Pirineus Aragoneses, no nordeste do país, perto da fronteira com a França, quando um teleférico se desprendeu e as pessoas que estavam nele caíram. De acordo com o primeiro relatório provisório fornecido pelo Governo de Aragão à imprensa espanhola, o acidente deixou ao menos 30 feridos. Nove deles têm quadro considerado muito grave e outros oito, grave.