Após flagras de conversões proibidas, RBTrans instala cones e placas no Elevado Beth Bocalom

Após vídeos divulgados nas redes sociais mostrando condutores fazendo conversões proibidas no viaduto Beth Bocalom, Clendes Vilas Boas, superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), divulgou uma nota de esclarecimento falando das adequações feitas no local.

A nota destaca que foram identificados “uma minoria de condutores infratores que insiste em desrespeitar as normas de trânsito” e para “coibir tais condutas e prevenir acidentes, implementamos uma série de medidas no entorno do elevado”, diz a nota.

NOTA DE ESCLARECIMENTO E PROVIDÊNCIAS

À imprensa, população e condutores de veículos na cidade de Rio Branco-AC,

Com a inauguração do recém-viaduto Beth Bocalom, localizado na Estrada Dias Martins, mudanças significativas na rotina do trânsito foram percebidas. Diante disso, tornou-se necessária a realização de ajustes e adequações na sinalização horizontal e vertical, com o objetivo de atender às expectativas dos usuários e, sobretudo, garantir a segurança viária de todos.

Contudo, identificamos que uma minoria de condutores infratores insiste em desrespeitar as normas de trânsito. Para coibir tais condutas e prevenir acidentes, implementamos uma série de medidas no entorno do elevado, tais como:

1. Instalação de cones fixos e flexíveis ao longo da extensão da via, formando divisores visuais para impedir conversões perigosas nos dois sentidos da Estrada Dias Martins.

2. Reforço com pinos e placas reflexivas no acesso à UNINORTE, para garantir que condutores respeitem a sinalização que permite apenas conversões à direita, em direção à UNINORTE, ou à esquerda, rumo ao pátio do Supermercado Araújo Mix.

3. Proibição de conversões diretas a partir do viaduto Beth Bocalom para o pátio do Supermercado Araújo Mix. Estamos providenciando ajustes adicionais na pista para conter infrações e reforçar a segurança.

4. Implantação de pinos de ferro na faixa elevada em frente ao Supermercado Araújo Mix, como medida para impedir conversões irregulares que colocam vidas em risco.

Cabe destacar que, se não houvesse tais práticas de desrespeito às normas de trânsito, muitas ocorrências e sinistros poderiam ser evitados. É fundamental mudar a cultura de “encurtar caminhos” cometendo infrações, pois o certo é seguir até a rotatória após a AABB para realizar manobras seguras.

Sobre questionamentos de uma possível rotatória sob o elevado para facilitar o acesso entre a UNINORTE e a Smart Fit, reforçamos que isso comprometeria a fluidez do trânsito no sentido centro-bairro e não atende aos critérios de segurança e mobilidade estudados pela engenharia de trânsito. O viaduto foi projetado para priorizar a fluidez em ambos os sentidos, e qualquer alteração poderia causar congestionamentos e prejuízos à mobilidade.

Nosso compromisso é com a segurança e a melhoria constante do trânsito, prevenindo acidentes que, além de impactar vidas, geram altos custos ao sistema de saúde público.

Medidas Complementares

Estamos com agentes de trânsito atuando no local para orientar condutores e autuar aqueles que persistem em infringir a legislação. Além disso, ampliamos o uso de câmeras de segurança para monitorar e notificar infrações, conforme previsto na Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro. Também seguimos em parceria com o DETRAN/AC e a BPTRANS para combater práticas delituosas e conscientizar os condutores.

Por fim, pedimos o apoio da imprensa e da população para reforçar a conscientização sobre a importância do respeito à sinalização. Trabalhamos incansavelmente para evitar acidentes e preservar vidas. Conduzir com responsabilidade é um dever de todos.

Clendes Vilas Boas Superintendente da

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS)

Rio Branco-AC, 6 de janeiro de 2025