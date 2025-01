Avião sai da pista, atravessa avenida e explode na praia em Ubatuba (SP)

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (9) em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O acidente aconteceu no centro, perto do aeroporto da cidade, na praia do Cruzeiro.

Conforme a CNN, quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, foram socorridos com vida. O piloto está preso na cabine e não há informação sobre o estado de saúde.

Segundo o GBMAR, o Grupamento de bombeiros Marítimo da Polícia Militar de São Paulo, houve uma “excursão” de pista, que ocorre quando a aeronave sai da pista durante a decolagem.

Circuito de segurança mostra o momento em que o avião sai da pista do aeroporto, “atravessa” uma avenida da cidade, quase atinge carros e um caminhão e explode na praia. Em seguida, pedestres correm assustados.

Imagens gravadas por testemunhas mostram destroços da aeronave pegando fogo na faixa de areia da Praia do Itaguá.