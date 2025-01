BBB 25: em conversa com Gabriel e João Gabriel, Maike diz: “O Diogo vai pegar a Aline!”

Maike opina sobre as possíveis atitudes de Diogo, dizendo que, apesar de Aline e Vinícius terem dado 23 corações no Queridômetro e ainda assim indicado Diogo, ele acredita que “o Diogo vai pegar a Aline…”, sugerindo que o ator investiria em formar casal com a ex policial.

A conversa se desenrola com especulações sobre quem Diogo realmente miraria, enquanto João Gabriel brinca sobre decisões influenciadas pelas emoções. Gabriel parece confiar que a estratégia de Diogo pode ser se aproximar de Aline: Gabriel: “Olha, vagabundo gosta de pensar com a cabeça de baixo, né? Brincadeira, brincadeira! É zoera, Diogão!”