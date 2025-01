BBB 25: Maike revela: “Diego conquistou tudo o que eu sempre quis”

Maike revelou sua admiração por Diego, destacando que ele alcançou exatamente o que Maike sempre quis no esporte. Apesar de reconhecer Diego como um ídolo fora do programa, Maike se decepcionou ao conviver com ele no jogo, reforçando o contraste entre admiração e frustração em um ambiente competitivo.

“Eu falei pra ele ‘cara, você é um ídolo pra mim lá fora’. Lá fora! Aqui dentro, a gente tá no Big Brother. Ele foi um cara que foi algo que eu quis ser. Ele conseguiu. Eu já falei mil vezes pra ele: ‘cara, você é um cara muito diferenciado da maioria dos seres humanos’. Porque eu sei que o quanto é difícil ganhar maioria das coisas que ele ganhou, mas aqui é jogo. Jamais queria ter tido, justamente com ele que admiro lá fora, algo. Sabe aquela parada de não conheça seus ídolos? Você se decepciona!”