BBB: relembre gêmeos que passaram pelo programa

Ao longo das edições do reality show Big Brother Brasil, gêmeos ganharam destaque, seja por realizarem pegadinhas com os participantes, seja por protagonizarem a temporada a ponto de levar o prêmio milionário para a casa.

Reunindo as aparições marcantes, a CNN elencou todos os gêmeos que já pisaram na casa mais vigiada do Brasil. Confira!

Relembre gêmeos que passaram pelo BBB

Djair e Djairo (BBB 6)

Os irmãos entraram no reality show com apenas um propósito: enganar os participantes fingindo que eram uma pessoa só. A dinâmica foi planejada pela própria organização do programa.

O participante que descobrisse que eram duas pessoas ganharia uma imunidade. Ninguém chegou a adivinhar.

Andressa e Amanda (BBB 15)

Estudantes de odontologia, as irmãs também entraram na casa para fingir ser uma pessoa só. Se alguém descobrisse, a casa toda ficava no grupo “tá com tudo”, ou seja, fazendo as melhores refeições. Se não, iam para o “tá com nada”, a xepa.

Diferente do anterior, o mistério das duas foi desvendado.

Antônio e Manoel Rafaski (BBB 17)

De Vitória, Espírito Santo, Antônio e Manoel são gêmeos idênticos. Eles entraram junto em uma pré-seleção dos participantes, quando o público precisou votar em qual deles deveria ficar.

Manoel foi o escolhido. Na casa, viveu um relacionamento com Viviam Amorim.

Depois do reality brasileiro, os irmãos chegaram a participar da versão espanhola do programa Gran Hermano VIP.

Emilly e Mayla Araújo (BBB 17)

As irmãs entraram na mesma dinâmica que Antônio e Manoel, e Emilly levou a melhor.

Além de ser grande destaque da edição, Emily ainda saiu como a grande vencedora, levando o prêmio milionário.

João Gabriel e João Pedro (BBB 24)

Gêmeos mais recentes do reality show, João Gabriel e João Pedro marcam presença na primeira edição realizada em duplas.

Ambos têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Os dois estão solteiros e são pecuaristas. Eles trabalham como salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais, compartilham o dia a dia da vida no interior.